Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 01:00

UFC 310: время начала прямой трансляции боев турнира и где смотреть

Турнир UFC 310 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Российский боец UFC Александр Волков
Александр Волков.
Фото Getty Images

Турнир UFC 310 пройдет на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США) в ночь на воскресенье, 8 декабря. Начало — в 2.00 по московскому времени.

В предварительном карде запланированы девять поединков, в главном карде — пять. На UFC 310 выступят россияне Мовсар Евлоев (против Алджамейна Стерлинга) и Александр Волков (против Сирила Гана), а также Шавкат Рахмонов из Казахстана.

В главном бою турнира бразилец Александр Пантожа будет защищать чемпионский пояс в наилегчайшем весе против японца Кая Асакуры.

Все поединки турнира будут показывать телеканал «Матч Боец» и платформа UFC Fight Pass. Трансляция боев основного карда начнется в 6.00 и будет доступна на канале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 310. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Песков назвал тревожной ситуацию в Южной Корее из-за введения военного положения
Бивол и Бетербиев проведут бой-реванш 22 февраля в Эр-Рияде
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
На рынок РФ в 2025 году могут выйти 13 международных брендов
Визит Шольца в Киев и перспективы мира на Украине. Что пишут СМИ
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря
Популярное видео
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Когда бой Шавката Рахмонова против Иэна Гэрри в UFC: время начала и где смотреть

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости