UFC 310: время начала прямой трансляции боев турнира и где смотреть

Турнир UFC 310 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря

Турнир UFC 310 пройдет на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США) в ночь на воскресенье, 8 декабря. Начало — в 2.00 по московскому времени.

В предварительном карде запланированы девять поединков, в главном карде — пять. На UFC 310 выступят россияне Мовсар Евлоев (против Алджамейна Стерлинга) и Александр Волков (против Сирила Гана), а также Шавкат Рахмонов из Казахстана.

В главном бою турнира бразилец Александр Пантожа будет защищать чемпионский пояс в наилегчайшем весе против японца Кая Асакуры.

Все поединки турнира будут показывать телеканал «Матч Боец» и платформа UFC Fight Pass. Трансляция боев основного карда начнется в 6.00 и будет доступна на канале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC 310. Результаты боев можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.