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Когда бой Шавката Рахмонова против Иэна Гэрри в UFC: время начала и где смотреть

Рахмонов проведет поединок против Гэрри на UFC 310 8 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Шавкат Рахмонов.
Фото Getty Images

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов и ирландец Иэн Гэрри проведут бой в полусреднем весе на UFC 310 в ночь с 7 на 8 декабря. Вечер ММА состоится на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало боя Рахмонов — Гэрри ожидается после 7.00 по московскому времени.

Изначально соперником Рахмонова должен был стать американец Белал Мухаммад, но из-за проблем со здоровьем он снялся.

Трансляцию турнира в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец». Основной кард будет доступен на «Матч ТВ». Также следить за UFC 310 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Профессиональный рекорд 30-летнего представителя Казахстана — 18-0-0. На счету 27-летнего ирландского бойца рекорд в ММА — 15-0-0.

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Шавкат Рахмонов
UFC
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