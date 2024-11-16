Турнир UFC 309 проходит в ночь с субботы на воскресенье, 17 ноября.

Шоу принимает арена «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). В карде вечера смешанных единоборств — 13 боев, в основном карде — пять поединков.

Главный бой турнира — противостояние чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1, 1) и Стипе Миочича (20-4). В соглавном событии вечера реванш проведут бойцы легкого веса Чарльз Оливейра (34-10) и Майкл Чендлер (23-8).

Турнир UFC 309 начнется с прелимов в 2.00 17 ноября по московскому времени. Главный кард стартует с 6.00 мск.

UFC 309: расписание и результаты боев турнира

Основной кард (начало 6.00 мск)

Джон Джонс — Стипе Миочич — бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер

Бо Никал — Пол Крейг

Вивиан Араужо — Карин Силва

Маурисио Руффи — Джеймс Ллонтоп

Предварительный кард (начало 4.00 мск)

Крис Уайдман — Эрик Андерс

Джонатан Мартинес — Маркус Макги

Джим Миллер — Дэймон Джексон

Дэвид Онама — Роберто Ромеро

Ранний предварительный кард (начало 2.00 мск)

Марчин Тыбура — Джоната Диниз

Микки Галл — Рамиз Брахимай

Бассил Хафез — Обан Эллиотт

Вероника Маседо Харди — Эдуарда Моура

Все бои турнира UFC 309 в прямом эфире транслирует телеканал «Матч Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Начало трансляции — 2.00 мск.

Бои главного карда в прямом эфире также покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Начало трансляции — 6.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий и главных боев UFC 309. Результаты поединка Джонс — Миочич и других противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.