Оливейра победил Чендлера на турнире UFC 309

Бразильский боец Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 309 в Нью-Йорке.

35-летний бразилец выиграл единогласным решением судей.

Теперь рекорд Оливейра — 35 побед и 10 поражений, один поединок признан несостоявшимся. У 38-летнего Чендлера — 23 победы и 9 поражений.

Бойцы встретились второй раз в карьере — в мае 2021 года Оливейра также одержал победу в бою за вакантный титул в легком весе, нокаутировав американца во втором раунде.