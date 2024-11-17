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Оливейра победил Чендлера на турнире UFC 309

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чарльз Оливейра победил Майкла Чендлера на турнире UFC 309.
Фото USA Today Sports

Бразильский боец Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 309 в Нью-Йорке.

35-летний бразилец выиграл единогласным решением судей.

Теперь рекорд Оливейра — 35 побед и 10 поражений, один поединок признан несостоявшимся. У 38-летнего Чендлера — 23 победы и 9 поражений.

Бойцы встретились второй раз в карьере — в мае 2021 года Оливейра также одержал победу в бою за вакантный титул в легком весе, нокаутировав американца во втором раунде.

Майкл Чендлер
Чарльз Оливейра
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