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UFC 308: трансляция турнира начнется в 17.00 26 октября

Илия Топурия и Макс Холлоуэй подерутся на турнире UFC 308
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Пояс чемпиона UFC в руках президента лиги Даны Уайта
Пояс чемпиона UFC.
Фото Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам UFC 308 пройдет в субботу, 26 октября. Событие состоится на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 17.00 по московскому времени. Старт главного карда — в 21.00.

В предварительном карде турнира состоятся восемь поединков, в основном — пять.

Главный бой вечера — действующий чемпион UFC Илия Топурия (Грузия) и Макс Холлоуэй (США) сойдутся за пояс в полулегком весе. Соглавное событие — противостояние Роберта Уиттаркера (Австралия) и Хамзата Чимаева (ОАЭ / Россия) в среднем весе.

В андеркарде также такие бои с участием россиян: Магомед Анкалаев — Александр Ракич, Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов — Армен Петросян, Ринат Фахретдинов — Карлос Леал.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет), Хамзат Чимаев и&nbsp;Илия Топурия. UFC 308, основная информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

В прямом эфире бои турнира можно смотреть на канале «Матч! Боец», сайте matchtv.ru и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Событие также транслирует «Матч ТВ» — прямая трансляция пройдет с 19.15 до 21.30, а главные бои вечера в эфире федерального телеканала покажут в записи после 0.55 мск 27 октября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 308.

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UFC 308: во сколько начнется трансляция и где смотреть бои турнира

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