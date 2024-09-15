UFC 306: началась прямая трансляция боев главного карда турнира

На телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru началась прямая трансляция основного карда турнира UFC 306. Вечер ММА проходит на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Главный бой ожидается в 7.00 по московскому времени.

В главном событии вечера состоится титульный поединок в легчайшей весовой категории американца Шона О'Мэлли и грузинско-американского бойца Мераба Двалишвили. В соглавном поединке сойдутся за титул в наилегчайшем весе мексиканка Алекса Грассо и Валентина Шевченко из Киргизии.

На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция турнира UFC 306. Также следить за ходом поединком можно на телеканале «Матч! Боец» и официальной платформе UFC Fight Pass по подписке.

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