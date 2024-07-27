UFC 304 Эдвардс — Мухаммад и Аспиналл — Блейд: расписание и результаты боев турнира
Турнир по смешанным единоборствам UFC 304 пройдет в ночь с 27 на 28 июля на арене Co-op Live в Манчестере (Великобритания). Начало турнира 1:00 по мск, бои основного карда стартуют в 5:00.
Главным событием вечера ММА станет титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. В соглавном бою состоится реванш Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса.
Основной кард:
- Леон Эдвардс — Белал Мухаммад;
- Том Аспиналл — Кертис Блэйдс;
- Бобби Грин — Пэдди Пимблетт:
- Мухаммад Мокаев — Манел Капе;
- Арнольд Аллен — Гига Чикадзе.
Предварительный кард:
- Натаниэль Вуд — Даниэль Пинеда;
- Молли Маккэнн — Бруна Бразил;
- Каолан Логран — Рамон Таверас;
- Майкл Паркин — Лукаш Бржески;
- Обан Эллиотт — Престон Парсонс;
- Кристиан Лерой Данкан — Грегори Родригес;
- Сэм Паттерсон — Кифер Кросби;
- Шона Бэннон — Элис Арделян;
- Модестас Букаускас — Марцин Прахне.
Посмотреть трансляцию турнира UFC 304 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
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