UFC 303: началась прямая трансляция боев турнира

Турнир UFC 303 начался в Лас-Вегасе (США) на «T-Mobile Arena». Прямая трансляция боев вечера ММА в штате Невада стартует в 01.00 по московскому времени.

В главном событии UFC 303 действующий чемпион UFC в полутяжелом весе из Бразилии Алекс Перейра проведет защиту титула в противостоянии с чехом Иржи Прохазкой. В соглавном бою подерутся представители полулегкого веса — Брайэн Ортега (США) — Диего Лопес (Бразилия).

Весь турнир UFC 303 покажут по платной подписке на телеканале «Матч Боец» и в видеосервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда вечера смешанных единоборств будут транслировать бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru с 05.00 мск.

Следить за самыми интересными событиями турнира UFC 303 можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ». Больше информации о вечере ММА в Лас-Вегасе можно узнать в нашем материале.

UFC: новости и обзоры поединков, статистика бойцов и интервью тренеров, календарь и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».