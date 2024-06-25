UFC 303: главный кард турнира и есть ли бой Конора Макгрегора

Бой бывшего чемпиона UFC Макгрегора с американцем Чендлером не состоится

Турнир UFC 303 состоится в ночь на воскресенье, 30 июня, на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Ранние прелимы начнутся в 01:00 по московскому времени.

Изначально должен был состояться бой бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с американцем Майклом Чендлером. Причиной отмены поединка стала травма ирландца. О переносе поединка сообщил президент UFC Дана Уайт в своих соцсетях.

В главном событии UFC 303 действующий чемпион полутяжелого дивизиона бразилец Алекс Перейра проведет защиту против бывшего обладателя титула из Чехии Иржи Прохазки.

Смотреть прямую трансляцию боев главного карда UFC 303 можно бесплатно в эфире «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Поединки ММА также покажут по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

Главный кард

Иэн Мачадо Гэрри (14-0, Ирландия) — Майкл Пейдж (22-2, Великобритания);

Джо Пайфер (12-3, США) — Марк-Андре Баррио (16-7, 1 NC, Канада);

Майра Буэно Сильва (10-3-1, 1 NC, Бразилия) — Мэйси Чиассон (9-3, США);

Джамал Хилл (12-2, 1 NC, США) — Карлос Улберг (10-1, Новая Зеландия);

Конор Макгрегор (22-6, Ирландия) — Майкл Чендлер (23-8, США).

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