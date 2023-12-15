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Сегодня, 18:30

UFC 296: где смотреть бои турнира в прямом эфире бесплатно онлайн

Каналы «Матч» и UFC Fight Pass в прямом эфире покажут поединки турнира UFC 296
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Колби Ковингтон.
Колби Ковингтон.
Фото Global Look Press

Каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец» в прямом эфире покажут видеотрансляцию турнира по смешанным единоборствам UFC 296, который пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе. Мероприятие состоится на территории «Ти-Мобайл Арены».

На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru с 6.00 по московскому времени будет доступна трансляция основного карда турнира UFC 296. «Матч Боец» все поединки, начиная с 02.30 мск. Увидеть бои UFC 296 также можно по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира UFC 296 в Лас-Вегасе.

В главном событии вечера ММА английский боец-сре ямайского происхождения подерется с американцем Колби Ковингтоном. В со-главном противостоянии встретятся Александр Пантожа и Брэндон Ройвал за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Ознакомиться с полным кардом и расписанием боев турнира UFC 296 можно по ссылке сайта «СЭ».

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UFC 296: кард и расписание боев турнира 17 декабря

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