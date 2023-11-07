UFC 295: полный кард и расписание боев турнира 12 ноября

Турнир по смешанным единоборствам UFC 295 состоится с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Зрители увидят 13 поединков. Вечер ММА начнется около 02.00 по московскому времени. Смотреть видеотрансляцию можно будет на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

«СЭ» публикует информацию о полном карде и времени начала боев UFC 295 (мск) 12 ноября.

Полный кард UFC 295

Ранний предварительный кард

02.00. Деннис Бузукджа (США, 11-3-0) — Джамалл Эммерс (США, 19-7-0): полулегкий вес

02.30. Джошуа Ван (США, 8-1-0) — Кевин Борджас (Перу, 1-0-0): наилегчайший вес

03.00. Джон Кастенада (США, 20-6-0) — Кунг Хо Канг (Южная Корея, 19-9-0): легчайший вес

03.30. Джэрад Гордон (США, 19-6-0) — Марк Мадсен (Дания, 12-1-0): легкий вес

Предварительный кард

04.00. Назим Садыхов (Азербайджан, 9-1-0) — Вячеслав Борщев (Россия, 7-3-0): легкий вес

04.30. Матеуш Ребецки (Польша, 18-1-0) — Нурулло Алиев (Таджикистан, 9-0-0): легкий вес

05.00. Табата Риччи (Бразилия, 9-1-0) — Лупита Годинез (Мексика, 11-3-0): женский минимальный вес

05.30. Стив Эрцзег (Австралия, 5-1-0) — Алессандро Коста (Бразилия, 10-3-0): наилегчайший вес

Основной кард

06.00. Диего Лопес (Бразилия, 22-6-0) — Пэт Сабатини (США, 18-4-0): полулегкий вес

06.30. Мэтт Фревола (США, 11-3-1) — Бенуа Сэн-Дени (Франция, 12-1-0): легкий вес

07.00. Джессика Андрадэ (Бразилия, 24-12-0) — Маккензи Дерн (Бразилия, 13-3-0): женский минимальный вес

07.30. Сергей Павлович (Россия, 18-1-0) — Том Аспиналл (Англия, 13-3-0): тяжелый вес, бой за временный пояс

08.00. Иржи Прохазка (29-3-1) — Алекс Перейра (Бразилия, 8-2-0): полутяжелый вес, титульный бой

Ознакомиться с другой основной информацией о турнире UFC 295 в США можно по ссылке.