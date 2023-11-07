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Тактаров: «Если Павлович пройдет Аспиналла, у него будет прямая дорога к титулам на много лет»

Алина Савинова
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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился мыслями в преддверии поединка за временный титул UFC в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом.

«Если Сергей пройдет Аспиналла, то дальше у него будет прямая дорога к трофеям на много-много лет, так как он самый неудобный соперник из всех, кто остался впереди. С остальными как-то все понятно. Главное для Сергея — не попасть в ловушку и правильно тактически построить бой. В противном случае se la vi. При этом я не сомневаюсь в успехе Александра Волкова, который сделает все правильно. На ближайшие два-три года у него есть здоровье и все для больших побед», — цитирует Тактарова MMA.Metaratings.ru.

Бой между Павловичем и Аспиналлом пройдет 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. На счету 31-летнего россиянина 18 побед и 1 поражение в ММА. В активе английского бойца 13 побед и 3 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/taktarov-esli-pavlovich-proidyot-aspinalla-u-nego-budet-doroga-k-titulam-na-mnogo-let-303048/
Олег Тактаров
Сергей Павлович
Том Аспиналл
ММА
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