Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:40

UFC 293: Стрикленд победил Адесанью и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В Сиднее, Австралия, завершился турнир UFC 293, в главном бою которого Шон Стрикленд (28-5) победил Исраэля Адесанью (24-3) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-?46).

Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Средний вес: Шон Стрикленд (США) победил Исраэля Адесанью (Нигерия) — Единогласное решение судей (49-46, 49-46, 49-46).

Тяжелый вес: Александр Волков (Россия) победил Тая Туивасу (Австралия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Манэл Капе (Португалия) победил Фелипи дус Сантуса (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Тяжелый вес: Джастин Тафа (Австралия) победил Остина Лейна (США) — KO, 1-й раунд.

Полутяжелый вес: Тайсон Педро (Австралия) победил Антона Туркала (Швеция) — KO, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Полутяжелый вес: Карлос Алберг (Новая Зеландия) победил Чон Да-уна (Южная Корея) — Сабмишн, 3-й раунд.

Полулегкий вес: Чепе Марискаль (США) победил Джека Дженкинса (Австралия) — TKO, 2-й раунд.

Легкий вес: Джейми Малларки (Австралия) победил Джона Макдесси (Канада) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Насрат Хакпараст (Афганистан) победил Лэндона Киньонеса (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Ранние предварительные бои:

Полусредний вес: Чарли Радтке (США) победил Mайкла Матету (Зимбабве) — Единогласное решение судей (29-27, 29-27, 29-27).

Полулегкий вес: Габриэль Миранда (Бразилия) победил Шейна Янга (Новая Зеландия) — Технический сабмишн, 1-й раунд.

Полусредний вес: Кевин Жуссе (Франция) победил Кифера Кросби (Ирландия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Александр Волков (единоборства)
Исраэль Адесанья
Тай Туиваса
Шон Стрикленд
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Бывшая жена Бивола рассказала, почему развелась с мужем-боксером
Медведев обыграл Алькараса в полуфинале US Open
Илон Маск назвал настоящего управляющего Америкой вместо Байдена
Оппозиция Польши пообещала отдать под суд нынешнее правительство
Шарль Мишель назвал цинизмом инициативу по поставке российского зерна в Африку
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стрикленд победил Адесанью и стал новым чемпионом UFC

Стрикленд: «Что это? Это гребаный сон? Кто-нибудь ударьте меня»
Новости
RSS RSS
Все новости