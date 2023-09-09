UFC 293: прямая трансляция всех боев турнира

Турнир UFC 293 в Сиднее начнется в 01.00 по московскому времени 10 сентября

В ночь на 10 сентября в комплексе «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 293. Мероприятие начнется в 01.00 по московскому времени — тогда стартуют предварительные поединки.

Главным событием вечера ММА станет титульный бой в среднем весе между новозеландцем нигерийского происхождения Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом.

В прямом эфире видеотрансляции боев UFC 293 покажут телеканалы «Матч ТВ» (с 05.00) и «Матч Боец» (c 01.30). По подписке все поединки также будут доступны для просмотра в сервисе UFC Fight Pass.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 293 в Австралии.

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