В ночь на 10 сентября пройдет турнир UFC 293 Адесанья — Стрикленд и Волков — Туйваса

Турнир по смешанным единоборствам UFC 293 пройдет в ночь с 9 на 10 сентября, в воскресенье, в австралийском городе Сидней в спортивном комплексе Qudos Bank Arena. Мероприятие начнется в 01.30 по московскому времени.

В главном бою вечера американец Шон Стрикленд подерется с новозеландцем нигерийского происхождения Исраэлем Адесаньей за титул чемпиона UFC в средней весовой категории. Начало поединка — примерно в 07.00.

В соглавном бою UFC 293 российский тяжеловес Александр Волков будет противостоять австралийцу Таю Туивасе. Начало — около 06.30.

Видеотрансляцию турнира UFC 293 можно будет смотреть по подписке в сервисе UFC Fight Pass и на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 293.

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