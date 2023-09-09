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UFC 293 Адесанья — Стрикленд и Волков — Туйваса: где смотреть прямой эфир и когда начало

В ночь на 10 сентября пройдет турнир UFC 293 Адесанья — Стрикленд и Волков — Туйваса
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Шон Стрикленд.
Шон Стрикленд.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC 293 пройдет в ночь с 9 на 10 сентября, в воскресенье, в австралийском городе Сидней в спортивном комплексе Qudos Bank Arena. Мероприятие начнется в 01.30 по московскому времени.

В главном бою вечера американец Шон Стрикленд подерется с новозеландцем нигерийского происхождения Исраэлем Адесаньей за титул чемпиона UFC в средней весовой категории. Начало поединка — примерно в 07.00.

В соглавном бою UFC 293 российский тяжеловес Александр Волков будет противостоять австралийцу Таю Туивасе. Начало — около 06.30.

Видеотрансляцию турнира UFC 293 можно будет смотреть по подписке в сервисе UFC Fight Pass и на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 293.

UFC: новости и интервью бойцов, календарь турниров и рейтинги, статьи и фото в актуальном виде на сайте.

Исраэль Адесанья, Шон Стрикланд, Александр Волков, Тай Туиваса. Волков — Туиваса и Адесанья — Стрикланд: онлайн трансляция UFC 293
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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