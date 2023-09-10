Российский тяжеловес Александр Волков подерется с австралийцем Таем Туивасой в со-главном поединке турнира UFC 293 10 сентября. Их бой пройдет в Сиднее (Австралия), начало — около 06.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 293. Смотреть видеотрансляцию противостояния Волков — Туйваса можно будет на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также в по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

На счету 34-летнего Волкова в ММА — 36 побед и 10 поражений. Свой последний поединок он провел 11 марта 2023 года. Тогда россиянин по прозвищу «Драго» одержал победу техническим нокаутом над Александром Романовым на турнире UFC Fight Night 221.

У 30-летнего Туйвасы — 14 побед и шесть поражений в ММА. Австралиец по прозвищу «Бам Бам» в последний раз дрался 3 декабря 2022 года. Тогда он проиграл в результате нокаута от Сергея Павловича на UFC on ESPN 42.

UFC 293 Адесанья — Стрикленд и Волков — Туйваса: где смотреть прямой эфир и когда начало