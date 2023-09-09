Шевченко хочет снять светлый и позитивный фильм о боевых искусствах

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко, имеющая режиссерское образование, рассказала о желании снять фильм о единоборствах по окончании карьеры.

«Конечно, я считаю, что в будущем нужно сделать фильм. Многие спрашивают, почему я не делаю это сейчас. Невозможно совмещать профессиональную деятельность бойца и профессиональную работу в кино. Каждая из них будет занимать все время. Для того чтобы достигнуть наилучших результатов, нужно отдавать делу всю себя. Для меня на данный момент карьера бойца на первом месте. В дальнейшем, когда будет больше свободного времени, можно будет переключиться и сфокусироваться именно на киноиндустрии. Поскольку я боец и вся моя жизнь проходит в боевых искусствах, думаю, что это должен быть обязательно фильм о боевых искусствах, но такой светлый и позитивный, который вдохновляет людей, чтобы от просмотра человек заряжался позитивной энергией, а не впадал в депрессию, думая, как это страшно и плохо, чтобы ему хотелось заниматься единоборствами», — приводит слова Шевченко MMA.Metaratings.ru.

В своем последнем поединке Шевченко потерпела поражение удушающим приемом в четвертом раунде от Алексы Грассо в марте 2023 года на турнире UFC 285. Всего на ее счету 22 победы и четыре поражения.