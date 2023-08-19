UFC 292: прямая трансляция всех боев турнира

В ночь на 20 августа в Бостоне (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 292 на спортивной арене «TD Garden». Мероприятие начнется в 01.30 по московскому времени.

В главном поединке UFC 292 чемпион организации в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг проведет защиту титула в своей категории со вторым номером рейтинга UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли.

«СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира.

Телеканал «Матч Боец» начнет показ UFC 292 с 01.55. «Матч ТВ» будет транслировать основной кард в прямом эфире бесплатно с 05.00. Поединки вечера также можно будет посмотреть в сервисе UFC Fight Pass.

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UFC 292 Стерлинг — О'Мэлли: время начала и прямая трансляция боев турнира