Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:44

Удушающий прием, который Махачев применил в бою против Порье, был признан «Cабмишном года»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победа Ислама Махачева над Дастином Порье, одержанная досрочно в легком весе UFC, была признана «Сабмишном года» по версии Meta MMA Awards 2024.

На первом месте с 58 баллами — поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

Второе место с 30 баллами у боя между Магомедом Умалатовым и Бреннаном Уордом.

Третье место и 22 балла у поединка между Денисом Гольцовым и Олегом Поповым.

Махачев победил Порье удушающим приемом в пятом раунде на турнире UFC 302 в июне этого года. В январе следующего года, в рамках турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе, состоится реванш между Махачевым и Арманом Царукяном. Ислам Махачев имеет на своем счету 26 побед и одно поражение.

Источник: MMA.Metaratings.ru
UFC 311
Бреннан Уорд
Дастин Порье
Денис Гольцов
Ислам Махачев
Магомед Умалатов
Олег Попов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Байден объявил 9 января днем траура из-за смерти экс-президента Картера
Лавров сообщил о нежелании России участвовать в новом «саммите мира» Зеленского
Уткин, Дмитриева, Буре, Писеев… Кто из звезд российского спорта умер в 2024 году
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Михаил Дегтярев назвал Россию и ВАДА союзниками в борьбе с допингом
Названы самые скандальные разводы спортсменов в 2024 году
Популярное видео
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тактаров — о бое Махачева с Царукяном: «Не могу ни одному отдать даже 60 процентов на победу»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости