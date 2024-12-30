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Двалишвили — о планах после боя с Умаром Нурмагомедовым: «Я готов снова зачистить свой дивизион»

Даниил Аршавский
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Чемпион UFC грузинский боец Мераб Двалишвили поделился планами на поединки, которые он хочет провести после боя с россиянином Умаром Нурмагомедовым, в 2025 году.

«Я хочу победить Умара и оставаться занятым в следующем году. Можно подраться с Петром Яном в марте, потом с О'Мэлли. И провести еще одну защиту против любого претендента до конца года. Я готов снова зачистить свой дивизион», — заявил Двалишвили в интервью испаноязычному каналу UFC.

19 января грузинский боец сразится с Умаром Нурмагомедовым за звание чемпиона в легчайшем весе на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).

На счету 33-летнего Двалишвили 18 побед при 4 поражениях в 22 поединках в профессиональной карьере.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
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