Дана Уайт — о поражении Шары Буллета: «Давайте не забывать, что у парня один глаз»

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал поражение россиянина Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова в поединке с англичанином Майклом Пэйджем в со-главном поединке турнира UFC Fight Night 250.

«Сломался ли он под давлением? Нет. Стили делают бои, МВП — очень трудный стиль, он действует в оттяжке и контратакует. А если к нему не подойти, то два бойца просто будут стоять и смотреть на друг друга. С ним просто тяжело драться. Не думаю, что давление как-то ослабило Шару или застопорило. И давайте не забывать, что у парня один глаз. Это делу не помогает», — сказал Уайт после поединка.

Россиянин проиграл единогласным решением судей (27-30, 27-30, 28-29). Это поражение стало для 30-летнего Магомедова первым в профессиональной карьере при 15 победах. У 37-летнего Пэйджа теперь 23 победы и 3 поражения в ММА.