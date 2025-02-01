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1 февраля, 23:58

Хабиб о победе Имавова над Адесаньей: «Просто вау!»

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Бывший чемпион UFC в среднем весе Хабиб Нурмагомедов поздравил французского бойца российского происхождения Нассурдина Имавова с победой над новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

Имавов нокаутировал Адесанью во втором раунде главного боя турнира UFC Fight Night 250, который прошел 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Просто вау. Нассурдин, мои поздравления. Какое выступление!» — написал у себя в соцсетях Нурмагомедов.

Имавов одержал 16-ю победу за карьеру в ММА.

Нассурдин Имавов нокаутировал Исраэля Адесанью на&nbsp;UFC Fight Night 250 в&nbsp;Эр-Рияде. Имавов нокаутировал Адесанью! Исраэль продержался лишь раунд

Исраэль Адесанья
Нассурдин Имавов
Хабиб Нурмагомедов
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