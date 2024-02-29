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29 февраля, 05:34

Денис Тюлюлин: «Самая безопасная и лучшая страна — это Россия»

Давид Хачатрян
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Российский средневес UFC Денис Тюлюлин (11-9) в интервью «СЭ» рассказал, что считает Россию самой безопасной страной в мире.

— Я был достаточно много времени в США. Не просто, как некоторые люди, приехали на два-три дня, потусовались и говорят: «Свобода!» Самая безопасная и лучшая страна — это Россия.

— А Таиланд, например?

— Ну я не могу рассуждать о Таиланде по поводу безопасности, потому что я там не проживал, я был как турист. Бывает, ездим на сборы месяц.

— Америку ты лучше, в общем, понял.

— Ну, конечно, потому что смотри, это же просто, я поэтому привел аналогию. Когда ты приезжаешь в страну и отдыхаешь там, это одно. А когда ты приезжаешь в страну и работаешь там, пытаешься куда-то продвинуться, у тебя другие интересы, у тебя другой круг общения. Не с людьми, которые отдыхают, а с теми кто работает. Ты получаешь другую информацию, и отсюда такие выводы, естественно.

Тюлюлин в прошлом бою проиграл Кристиану Лерою Данкану (9-1) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 ноября 2023-го в UFC Apex в Парадайсе, США.

Денис Тюлюлин
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