Оливейра победил Холлоуэя на UFC 326 и стал новым обладателем титула BMF

Бразилец Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Максом Холлоуэем в главном поединке на турнире UFC 326.

Бой на арене T-Mobile в Лас-Вегасе продлился все пять раундов и завершился победой Оливейры единогласным решением судей.

36-летний бразилец стал обладателем титула BMF. Теперь на его счету 37 побед и 11 поражений, еще один поединок с участием Оливейры был признан несостоявшимся. В активе 34-летнего Холлоуэя 27 побед при 9 поражениях.

Бойцы уже встречались в августе 2015 года — тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Холлоуэй.

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