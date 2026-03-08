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8 марта, 08:26

Оливейра победил Холлоуэя на UFC 326 и стал новым обладателем титула BMF

Алина Савинова
Чарльз Оливейра и Макс Холлоуэй.
Фото Getty Images

Бразилец Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Максом Холлоуэем в главном поединке на турнире UFC 326.

Бой на арене T-Mobile в Лас-Вегасе продлился все пять раундов и завершился победой Оливейры единогласным решением судей.

36-летний бразилец стал обладателем титула BMF. Теперь на его счету 37 побед и 11 поражений, еще один поединок с участием Оливейры был признан несостоявшимся. В активе 34-летнего Холлоуэя 27 побед при 9 поражениях.

Бойцы уже встречались в августе 2015 года — тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Холлоуэй.

Макс Холлоуэй&nbsp;&mdash; Чарльз Оливейра: онлайн трансляция UFC 326.Оливейра победил Холлоуэя: онлайн-трансляция UFC 326

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Макс Холлоуэй
Чарльз Оливейра
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