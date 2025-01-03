Мендес: «Махачев — лучший из лучших, он победит Царукяна»

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, объяснил, почему уверен в победе своего подопечного над российско-армянским бойцом Арманом Царукяном.

«Арман здорово себя показал, когда впервые сражался с Исламом. Тогда он был очень молод. У него не было опыта. В этот раз он собирается заставить нас поработать, но Ислам — номер один в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, поэтому я уверен, что он его победит. Он лучший из лучших», — цитирует Мендеса MMAJunkie.

Махачев и Царукян проведут поединок в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311. В их первом бою, который состоялся в 2019 году, Махачев победил единогласным решением судей.

33-летний Махачев на профессиональном уровне одержал 26 побед при одном поражении. На счету 28-летнего Царукяна 22 победы и 3 поражения.