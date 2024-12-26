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Сегодня, 16:10

Гибсон — о бое Махачева и Царукяна: «Ислам будет доминировать»

Сергей Ярошенко
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Брендон Гибсон, тренер чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса, дал прогноз на предстоящий бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Я думаю, Ислам заслуженно считается фаворитом. Он набрал приличный чемпионский опыт, а в бою против Порье Ислам показал чемпионский характер, готовность уйти в поздние раунды, несмотря на мощные удары со стороны Дастина. Я думаю, Ислам растет как чемпион. Реванш с Царукяном не будет таким близким, как первый бой. Я думаю, Ислам будет доминировать и покажет свою борьбу», — сказал Гибсон в интервью Джеймсу Линчу.

Махачев и Царукян сразятся за чемпионский пояс в легком весе на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе 19 января. В 2019 году на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге Махачев победил Царукяна единогласным решением судей после трех раундов и получил бонус за выступление вечера.

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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