Гибсон — о бое Махачева и Царукяна: «Ислам будет доминировать»

Брендон Гибсон, тренер чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса, дал прогноз на предстоящий бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Я думаю, Ислам заслуженно считается фаворитом. Он набрал приличный чемпионский опыт, а в бою против Порье Ислам показал чемпионский характер, готовность уйти в поздние раунды, несмотря на мощные удары со стороны Дастина. Я думаю, Ислам растет как чемпион. Реванш с Царукяном не будет таким близким, как первый бой. Я думаю, Ислам будет доминировать и покажет свою борьбу», — сказал Гибсон в интервью Джеймсу Линчу.

Махачев и Царукян сразятся за чемпионский пояс в легком весе на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе 19 января. В 2019 году на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге Махачев победил Царукяна единогласным решением судей после трех раундов и получил бонус за выступление вечера.