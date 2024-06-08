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Сегодня, 14:05

Тренер Порье назвал Царукяна клоуном: «Он притворяется, что его уважают в зале»

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Дайа Дэвис, тренер американского бойца смешанных единоборств Дастина Порье, обрушился с критикой на армянина Армана Царукяна.

«Этот парень притворяется, что его любят и уважают в нашем зале. Как только у него появляется возможность сказать какую-то гадость, он делает это. Арман придурок и клоун», — приводит слова Дэвиса портал Low Kick MMA.

Порье и Царукян занимаются в американском зале American Top Team (ATT).

В воскресенье, 2 июня, Порье потерпел поражение от действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева. Американец уступил в пятом раунде удушающим приемом.

Арман Царукян
Дастин Порье
Ислам Махачев
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