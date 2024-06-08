Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 242 состоится в спортивном комплексе KFC Yum! Center в Луисвилле, штат Кентукки (США) в ночь на 9 июня. Вечер ММА начнется с прелимов в 00.00 по московскому времени, поединки основного карда стартуют в 03.00 мск.

В главном событии состоится бой в среднем весе между французским бойцом Нассурдином Имавовым и Джаредом Каннониром из США. В соглавном поединке сойдутся американцы Доминик Рейес и Дастин Джейкоби.

Видеотрансляция UFC Fight Night 242 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

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