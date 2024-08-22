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Сегодня, 14:41

Трамп: «Порье — великолепный боец и воин, он не проиграл тот бой Махачеву»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дастин Порье.
Фото Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп поделился мнением об американском бойце UFC Дастине Порье.

«Порье великолепен. Я скажу, что он воин. Нравится он вам или нет, он воин. Он не проиграл тот бой против Ислама Махачева. Этот поединок был очень жестким, я такого не ожидал. Его били и четыре раза едва не задушили, но он не позволил этому случиться. Он хорош, действительно отличный боец», — приводит слова Трампа Low Kick MMA.

Махачев (26-1) победил Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Дональд Трамп
Ислам Махачев
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