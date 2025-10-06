Макгрегор — о будущем: «Люблю надевать красивый костюм и часы, н я скучаю по единоборствам»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на вопрос о своем будущем.

«Я надеваю красивый костюм и красивые часы — вот что я люблю делать. Но не поймите меня неправильно, я скучаю по единоборствам и с нетерпением жду, что будет дальше.

Знаю, что Дэйв (президент лиги Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман — прим. «СЭ») хочет, чтобы я дрался на голых кулаках, а UFC разрабатывает новый контракт или что-то в этом роде. Пока не знаю, что будет. Посмотрим», — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.

37-летний иралндец последний раз выходил в октагон 10 июля 2021 года. Тогда он проиграл техническим нокаутом (остановка врачом) американцу Дастину Порье. Всего в UFC на счету Макгрегора 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.