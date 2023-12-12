Тай Туиваса и Марчин Тыбура подерутся 17 февраля 2024-го на UFC 298

Девятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе австралиец Тай Туиваса (14-6) проведет следующий поединок против 10-го номера рейтинга поляка Марчина Тыбуры (24-8) 17 февраля 2024-го на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США. Об этом сообщает ESPN.

Туиваса в прошлом бою проиграл Александру Волкову (37-10) сабмишном во втором раунде. Поединок состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Тыбура прошлый бой проиграл Тому Аспиналлу (14-3) техническим нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.