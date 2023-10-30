Стрикленд рассказал о низких зарплатах в UFC в прямом эфире. Ему отключили микрофон

Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) во время подкаста UFC Professional Bull Riders объяснил, почему не стоит посвящать свою жизнь MMA.

«Забавно, что ко мне подошел парень и сказал: «Эй, знаешь, моему сыну 17 лет, он тренируется, хочет стать бойцом. Можешь что-нибудь посоветовать?» Я сказал: «Не делай этого», — начал Стрикленд. — Он: «Что ты имеешь в виду?» А я ему: «Ну, давайте я вам объясню, сэр».

Я сказал: «Ты видишь бойцов серии Contender. Как ты думаешь, сколько они зарабатывают?» А он: «Не знаю». Я говорю: «Они зарабатывают пять плюс пять [тысяч долларов]. Если они проиграют, то заработают пять тысяч». А он: «Черт». Я говорю: «Если ты проиграешь, знаешь что, ты не попадешь в UFC. Так что ты мог бы потратить свое время на то, чтобы построить свою жизнь, заняться любым другим делом, но ты выбрал MMA».

И вот, допустим, вы добились успеха, попали в UFC. Ну, знаете что... Как вы думаете, какой контракт они подписывают с обычным парнем? Десять плюс десять для этого человека! Итак, ты попадаешь в UFC, тебя подписывают, 10 плюс 10, и теперь ты дерешься за 10 плюс 10, и ты всю свою жизнь работаешь ради этой единственной цели. Ты получаешь синюю галочку, ты получаешь логотип UFC. И вот ваша серия составляет 2:2. Возможно, у вас скучные бои. UFC уволит вас, и что дальше? За всю свою карьеру вы заработали всего... 60 000 долларов, и у вас нет другого выхода, потому что вы не можете быть бойцом на полставки. Ты должен работать на полную ставку.

И вот теперь вы, 24-летний парень, глядя на себя в зеркало, говорите: «Я всю жизнь занимался одним делом и заработал 24 000 или 60 000 долларов. Что мне теперь делать? Пойти преподавать кардиокикбоксинг.

И в этом, черт возьми, позор большинства индустрий. Это похоже на то, как если бы ты стал [Харви] Вайнштейном. Они ставят перед тобой этот большой старый логотип UFC... И опять же, я люблю UFC, ребята. Я зарабатываю в UFC больше денег, чем где бы то ни было еще, я не бедный, но они ставят перед тобой свой старый логотип и ты продаешь свою душу, чувак".

На этом прямой эфир закончился, по крайней мере на YouTube-канале UFC Fight Pass , который транслировал шоу.

Стрикленд победил Исраэля Адесанью (24-3) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.