Чимаев порвал связки во время боя с Усманом на UFC 294

Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) получил разрыв связок правой руки во время боя с экс-чемпионом полусреднего веса Камару Усманом (20-4) на UFC 294. Об этом ESPN сообщил менеджер Чимаева Мажди Шаммас.

«В течение ближайших четырех недель он будет носить фиксатор, после чего проведут повторную оценку состояния травмы. В настоящее время нет оснований полагать, что ему потребуется операция», — пишет ESPN.

Чимаев победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.