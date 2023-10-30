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Сегодня, 08:18

Усик рассказал, что кричал Фьюри во время его боя с Нганну

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) заявил, что переживал за чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) во время его боя с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3).

«Я нервничал, что наш бой под угрозой. Я даже начал кричать ему что-то вроде: «Используй свой джеб, бей быстрее». Это выглядело странно, но весь мир хочет увидеть наш бой, поэтому важно, чтобы мы сделали все возможное, чтобы он состоялся», — приводит слова Усика Boxing King Media.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Франсис Нганну
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