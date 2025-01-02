Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:05

Менеджер Махачева уверен, что россиянин мог бы стать призером Олимпиады по борьбе

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца ММА Ислама Махачева, высоко оценил навыки борьбы спортсмена.

Он убежден, что если бы Махачев поехал на Олимпиаду, то занял бы призовое место в турнире по борьбе.

«Ислам тренировался с призером Олимпиады! В тренировочном лагере ему помогал Кади, обладатель серебра Олимпийских игр. Махачев боролся с ним 25 минут подряд. Назовите мне хоть одного бойца UFC, который способен на нечто похожее», — заявил Абдель-Азиз в интервью ММА Junkie.

В ночь с 18 на 19 января Махачев проведет титульный бой против Армана Царукяна на турнире UFC 311 в Инглвуде. Всего за карьеру в ММА 33-летний Махачев одержал 26 побед при одном поражении. Он также является чемпионом мира по боевому самбо.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

UFC 311
Ислам Махачев
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Пенсионер из Москвы за два месяца перевел мошенникам 87 млн рублей
Овечкин не набрал очков в матче с «Бостоном»
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
Как спортсмены поздравили россиян с Новым годом: Ротенберг, Навка, Щербакова и другие
Мать задушила восьмилетнего ребенка и выпала из окна в Санкт-Петербурге
Хищение земельных участков и взятки. Дело экс-мэра Сочи Копайгородского
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Умар Нурмагомедов против Мераба Двалишвили: дата и время начала боя UFC 311

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости