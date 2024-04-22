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Сегодня, 14:15

Стерлинг оценил противостояние Топурии и Холлоуэя: «Стили делают бои»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (24-4) уверен, что поединок между чемпионом полулегкого веса Илией Топурией (14-0) и экс-чемпионом полулегкого дивизиона Максом Холлоуэем (24-7) будет интересным.

«Это очень интересный бой. Я думаю, что именно работа ног делает Макса сложным соперником. Стили делают бои. У Макса чертовски сильный подбородок, а Илия умеет бить, верно? Он идет на тебя, пока не прижмет к сетке, а потом выбрасывает комбинацию и отправляет в нокаут. Вопрос в том, сможет ли он сделать это с Максом? Будет ли Макс обмениваться с ним ударами у клетки, где Илия блистает? У этого боя интересная энергетика», — сказал Стерлинг в эфире The MMA Hour.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Илия Топурия
Макс Холлоуэй
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