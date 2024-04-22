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Сегодня, 14:08

Махачев описал прием, которым он хочет завершить бой с Порье

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Российский боец Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя с Дастином Порье.

«Я повалю его в партер, он безуспешно попытается провести гильотину. Затем я заберу у него спину и задушу. Вот так все и закончится», — заявил Махачев MMA Junkle.

Бой Махачева и Порье состоится на турнире UFC 302 1 июня в Нью-Джерси (США).

В своей профессиональной карьере 32-летний россиянин провел 26 боев и одержал 25 побед. У 35-летнего американца 39 поединков и 30 побед.

Дастин Порье
Ислам Махачев
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