Махачев описал прием, которым он хочет завершить бой с Порье



Российский боец Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя с Дастином Порье.

«Я повалю его в партер, он безуспешно попытается провести гильотину. Затем я заберу у него спину и задушу. Вот так все и закончится», — заявил Махачев MMA Junkle.

Бой Махачева и Порье состоится на турнире UFC 302 1 июня в Нью-Джерси (США).

В своей профессиональной карьере 32-летний россиянин провел 26 боев и одержал 25 побед. У 35-летнего американца 39 поединков и 30 побед.