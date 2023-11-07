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Сегодня, 22:23

Спарринг-партнер Аспиналла считает, что британец победит Павловича за счет скорости

Алина Савинова
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Павел Дайлидко, спарринг-партнер бойца UFC Тома Аспиналла, ответил на вопрос о том, встречал ли он кого-нибудь из бойцов тяжелой весовой категории, кто был бы быстрее Аспиналла.

«Нет, еще не встретил такого», — приводит «РБ Спорт» слова Дайлидко.

Также он считает, что у британца вряд ли возникнут проблемы в бою против россиянина Сергея Павловича.

«Не думаю, что у Тома должны возникнуть какие-то проблемы, так как он во всем хорош. Но и Том, и Сергей имеют сильную ударку, так что все может произойти, но я уверен в Томе. Я думаю, Том победит с помощью своей скорости. Нет ничего страшнее, чем быстрый тяж», — добавил Дайлидко.

Бой между Павловичем и Аспиналлом пройдет 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. На счету 31-летнего россиянина 18 побед и 1 поражение в ММА. В активе английского бойца 13 побед и 3 поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sparring-partner-aspinalla-tom-pobedit-pavlovicha-za-schet-skorosti/
Сергей Павлович
Том Аспиналл
ММА
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