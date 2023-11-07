Спарринг-партнер Аспиналла: «Том должен перевести Павловича в партер и именно там финишировать его»

Павел Дайлидко, спарринг-партнер бойца UFC Тома Аспиналла, рассказал, как проходит подготовка британца к поединку с россиянином Сергеем Павловичем.

«У меня нет особенного участия там, у нас просто большая группа тяжей, и каждый из нас помогает друг другу. Мы занимаемся в том же темпе, хотя и не находимся во время лагеря. Каждый из наших тяжей имеет разный стиль. Когда кто-то из нас получает соперника, то больше всего в клетке с ним проводит боец, чей стиль сильнее всего схож со стилем оппонента. У меня, например, стиль больше всего похож на Марчина Тыбуру, поэтому на тот момент я больше всех и спарринговал с Томом», — цитирует «РБ Спорт» Дайлидко.

Также он назвал преимущество Аспиналла над Павловичем.

«Как все знают, главное преимущество Тома — скорость. У него хорошее кардио, борьба и отличный грэпплинг. Мне кажется, Том должен перевести Сергея в партер и именно там финишировать его», — добавил спарринг-партнер Аспиналла.

Бой между Павловичем и Аспиналлом пройдет 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. На счету 31-летнего россиянина 18 побед и 1 поражение в ММА. В активе английского бойца 13 побед и 3 поражения.