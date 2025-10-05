Казахстанец Веретенников проиграл американцу Сориано на турнире UFC 320

Казахстанский боец Николай Веретенников проиграл американцу Пунахэле Сориано на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

Поединок в полусреднем весе продлился все три раунда и завершился победой Сориано единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 30-27.

35-летний Веретенников в карьере одержал 13 побед и потерпел семь поражений. На счету 32-летнего Сориано в профессиональных ММА — 12 побед и четыре поражения.

ММА UFC: Сориано — Веретенников

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных боев турнира UFC 320.