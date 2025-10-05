UFC 320 проходит на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бои основного карда стартует в 5.00 по московскому времени.

В главном событии вечера состоится чемпионский бой-реванш в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. 9 марта Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей и отобрал у него пояс.

Соглавное событие — поединок грузинского бойца Мераба Двалишвили с американцем Кори Сэндхагеном в легчайшем весе. Двалишвили проведет третью защиту пояса.

UFC 320 показывают платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. С 4.05 мск стартует трансляция на «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), а вместе с ними — в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных боев UFC 320. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.