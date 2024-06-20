Соперника Шары Буллета сняли с боя из-за проваленного теста на допинг

Стала известна причина смены соперника Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова (13-0) на турнире UFC on ABC 6.

Ранее стало известно, что вместо бразильского средневеса Жоилтона Луттербаха (38-10) россиянин будет биться с его соотечественником Антонио Троколи (12-3), который является дебютантом лиги.

«Меня сняли с боя из-за того, что нашли запрещенный препарат в пробе моей мочи», — цитирует Латтербаха ТАСС.

UFC on ABC 6 пройдет 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.