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UFC в Белом доме: трансляция турнира начнется после 4.00 мск

Началась трансляция турнира UFC в Белом доме
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Илия Топурия.
Фото Getty Images

Трансляция турнира UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США) начнется после 4.00 мск — он перенесен на час из-за погодных условий. Вечер ММА можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Также трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального телеканала).

Илия Топурия&nbsp;&mdash; Джастин Гейджи.Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме

«СЭ» ведет текстовую трансляцию шоу. Ключевые события и результаты боев UFC в Белом доме можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC сайта «СЭ».

Турнир UFC White House — Freedom 250 приурочен к 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа. Первая дата празднуется 4 июля, а вторая — 14 июня.

В главном событии вечера состоится титульный поединок в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи.

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