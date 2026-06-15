UFC в Белом доме: трансляция турнира начнется после 4.00 мск

Трансляция турнира UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США) начнется после 4.00 мск — он перенесен на час из-за погодных условий. Вечер ММА можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и в официальном приложении UFC Fight Pass (по платной подписке). Также трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального телеканала).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию шоу. Ключевые события и результаты боев UFC в Белом доме можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC сайта «СЭ».

Турнир UFC White House — Freedom 250 приурочен к 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа. Первая дата празднуется 4 июля, а вторая — 14 июня.

В главном событии вечера состоится титульный поединок в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи.