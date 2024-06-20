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Икрам Алискеров: «Мой девиз по жизни — кто угодно, где угодно и в любое время»

Давид Хачатрян
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Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) заявил, что он готов принять бой с любым соперником, которого ему предложат матчмейкеры лиги.

«Мы — бойцы, это наш спорт, это наша жизнь. Я написал в соцсетях: «Кто угодно, где угодно, в любое время». Это девиз, которым я живу, и вы должны жить в соответствии с ним, если хотите драться на высшем уровне. Я был готов к этому. Неважно, пять раундов или десять, нужно быть готовым ко всему.

В разговоре с Али [Абдель-Азизом], моим менеджером, мне показалось, что UFC как бы ожидает от меня этого боя. В промоушене считают, что я готов, что я — соперник подходящего уровня, что я должен принять этот бой. Я думаю, это здорово. Это заставляет меня думать, что UFC ценит меня. Промоушен знает, чего я стою и на что я способен», — приводит слова Алискерова MMA Junkie.

Роберт Уиттакер (25-7) и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
UFC
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