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Никал нокаутировал Дакаса на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме

Павел Лопатко

Американский боец Бо Никал победил соотечественника Кайла Даукауса в поединке на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме в Вашингтоне (США).

Бой в среднем весе завершился досрочной победой 30-летнего Никала в первом раунде. Он нокаутировал Даукауса серией ударов кулаками и локтями.

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Никал в профессиональных ММА одержал 9 побед при 1 поражении. У его 33-летнего соперника 15 побед, 5 поражений, еще 1 бой признан несостоявшимся.

ММА UFC: Никал — Даукаус

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Бо Никал
Кайл Даукаус
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