Никал нокаутировал Дакаса на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме

Американский боец Бо Никал победил соотечественника Кайла Даукауса в поединке на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме в Вашингтоне (США).

Бой в среднем весе завершился досрочной победой 30-летнего Никала в первом раунде. Он нокаутировал Даукауса серией ударов кулаками и локтями.

Никал в профессиональных ММА одержал 9 побед при 1 поражении. У его 33-летнего соперника 15 побед, 5 поражений, еще 1 бой признан несостоявшимся.

ММА UFC: Никал — Даукаус

Подписывайся на канал «СЭ» в Max