Босого Стрикленда выдворили с турнира UFC в Белом доме

Чемпиона UFC в среднем весе американца Шона Стрикленда вывели с турнира UFC Freedom 250 в Белом доме сотрудники Секретной службы США, сообщает Daily Mail.

На опубликованном фото видно, как 35-летнего бойца ведут несколько сотрудников специальных служб. При этом у спортсмена нет обуви. Также появилось видео со Стриклендом из автозака, как он говорит, что ничего не нарушал.

Ранее боец рассказал, что ему запретили посещать турнир в Белом доме в качестве зрителя из-за его высказываний. Также его не включили в кард.

В профессиональных ММА у Стрикленда 31 победа и 7 поражений.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию турнира UFC Freedom 250.

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