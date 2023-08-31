Шон Стрикленд раскрыл свою тактику на бой с Адесаньей

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (26-5) заявил, что намерен драться против чемпиона дивизиона Исраэля Адесаньи (24-2) в стойке.

«В лагере я много отрабатывал борьбу, но иногда, когда я выхожу в октагон и смотрю на соперника, я думаю: «Я хочу стоять на ногах и драться с этим парнем». Так что, наверное, мне стоит бороться, но, скорее всего, этого не произойдет. Этого не произойдет, но я должен бороться, я планировал бороться», — сказал Стрикленд в интервью Нине-Марии.

Адесанья и Стрикленд подерутся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.