Шон О'Мэлли: «Клянусь богом, что бой с Джервонта Дэвисом состоится»

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) отреагировал на заявление Кенни Эллиса, тренера регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (29-0), который сказал, что «Танк» победит О'Мэлли в первом раунде.

«У меня приличная правая рука, неплохая левая рука. Чувак, я, блин, потряс Петра [Яна] левой рукой, уронил Петра правой рукой, потом уронил Алджо [Стерлинга] правой рукой. Так что я могу нанести пару ударов.

Когда-нибудь этот бой состоится, клянусь богом, чувак. Когда у меня возникают такие чувства, настоящие глубокие чувства, как будто я стану чемпионом мира, я говорю об этом любому, смотрю ему в глаза и говорю, потому что я знаю, что это произойдет. Такие же чувства я испытываю о бое с Джервонта. Как будто это, черт возьми, произойдет», — сказал О'Мэлли на подкасте TimboSugarShow.

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Дэвис следующий бой должен провести против Айзека «Питбуля» Круза (25-2).