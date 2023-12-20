Мурад Мачаев: «Махачев прикурил бы Ковингтона на месте!»

Экс-боец MMA Мурад Мачаев (22-3) жестко раскритиковал бойца UFC Колби Ковингтона (17-4), который позволяет себе оскорбления в адрес других бойцов.

«Ислам его [Ковингтона] переедет, на 200 процентов уверен, – сказал Мачаев «СЭ». – Я бы не хотел этого боя только потому, что не испытываю уважение к этому Колби. Леон Эдвардс ведет себя скромно, порядочно. Если Ислам с ним подерется – это будет интересно. А Колби Ковингтон... знаешь, иногда есть такие люди, которые недостойны, чтобы с ними выходили в октагон. Он из таких людей.

Он (Махачев. — «СЭ»), наверное, там где его (Ковингтона. — Прим.«СЭ») встретил бы, там бы и прикурил. Знаешь, это говорит о мужских качествах человека, он за свои метлой не следит, а когда ему прилетает – он бежит в полицию, заяву пишет. Это просто такая шваль, другими словами не назовешь».

Ранее Ковингтон на пресс-конференции заявил, что Леон Эдвардс (22-3) отправится в ад, где встретится со своим отцом. Отец Эдвардса был застрелен в ночном клубе в Лондоне, когда Эдвардсу было 13 лет.