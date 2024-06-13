Шон О'Мэлли: «Эдвардс победит Махачева»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) и его тренер Тим Уэлч считают, что действующий чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) одолеет действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1). Об этом они сказали на подкасте TimboSugarShow.

Уэлч: «Леон Эдвардс — крепкий и высокий боец. Он знает, как наносить удары и удерживать противника на расстоянии. Очевидно, что он способен защищаться от попыток провести тейкдаун. Он отлично продемонстрировал это в бою с [Камару] Усманом. Поэтому в этом поединке я отдаю предпочтение Леону, и победа достанется ему по решению судей».

О'Мэлли: «Честно говоря, я действительно верю, что Леон одержит победу над Исламом. Махачев поднимется с весовой категории 155 фунтов до 170 — это значительный скачок в весе. Это не просто переход на 10 фунтов, а сразу 15».

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Эдвардс и Белал Мухаммад (23-3) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.