Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:42

Шон О'Мэлли: «Эдвардс победит Махачева»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) и его тренер Тим Уэлч считают, что действующий чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) одолеет действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1). Об этом они сказали на подкасте TimboSugarShow.

Уэлч: «Леон Эдвардс — крепкий и высокий боец. Он знает, как наносить удары и удерживать противника на расстоянии. Очевидно, что он способен защищаться от попыток провести тейкдаун. Он отлично продемонстрировал это в бою с [Камару] Усманом. Поэтому в этом поединке я отдаю предпочтение Леону, и победа достанется ему по решению судей».

О'Мэлли: «Честно говоря, я действительно верю, что Леон одержит победу над Исламом. Махачев поднимется с весовой категории 155 фунтов до 170 — это значительный скачок в весе. Это не просто переход на 10 фунтов, а сразу 15».

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Эдвардс и Белал Мухаммад (23-3) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.

Ислам Махачев
Леон Эдвардс
Шон О`Мэлли
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Сочи»
Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Оренбурга»
МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
«Спартак» возвращает беглого воспитанника, Смолов уезжает из Москвы, «Динамо» решило проблему с вратарями. Главные трансферные слухи РПЛ за 12 июня
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским украинский кризис
Студентам УрФУ массово аннулировали результаты экзаменов по английскому языку
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Двалишвили рассказал, как нокаутировал самого себя: «Раньше я был слишком агрессивным»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости